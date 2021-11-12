「神仙姐姐」劉亦菲外型甜美清純，個性親民，先前曾有網友到北京某商場時偶遇她本人，形容她當天頂著飄逸長髮，上身穿著大尺寸的西裝外套，下半身穿著寬鬆黑長褲，隨意搭配的穿搭配上高顏值，被網友讚「亂穿還是仙女」。昨(11日)晚間她突然曬出自己的素顏床照，可見她沒化妝看起來年紀至少小了5歲，白皙嫩出水的膚質更引來粉絲暴動喊「老婆」。

34歲劉亦菲去年接演真人版電影《花木蘭》打進好萊塢，最近她回歸小螢幕，和陳妍希老公陳曉合拍新戲《夢華錄》海報曝光，再次穿上古裝的劉亦菲又美翻網友，劉亦菲在劇中飾演女主角趙盼兒，和宋引章與孫三娘三人合力開設茶坊，經過種種磨難後順利將店經營成汴京最大的酒樓，也讓粉絲十分期待播出。

劉亦菲新劇《夢華錄》海報曝光。（圖／翻攝自星娛樂微博）

而劉亦菲出道以來緋聞眾多，唯一承認過的只有韓國歐巴宋承憲，但3年後就傳出兩人分手，近期網上突然瘋傳黃金單身漢胡歌即將官宣閃婚，新娘就是劉亦菲，然而最後無下文，傳聞不攻自破。接著有八卦微博稱劉亦菲正與攝影師好友劉健安熱戀穿情侶裝，但男方好友則以：「這口老瓜」，澄清是陳年緋聞、假消息。

劉亦菲曬素顏照。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

劉亦菲昨難得回歸微博分享近況，寫下：「頭髮長好長了，哈哈」，而照片中可見她臉上不施脂粉。皮膚白皙發光，她將頭髮自然分向一側慵懶地躺在床上，家中的床頭框還是金色邊、刻著葉子，相當夢幻有如童話公主下凡，之後她更用濾鏡寫下：「冬天的快樂回來了」，引來網友回應：「老婆老婆老婆老婆老婆老婆！」、「長髮公主」、「小劉妳太嫩了吧」、「老婆我幫妳暖的被窩暖和嗎」。