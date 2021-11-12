主攻首購及首換族的浤圃建設，高雄捷運橘線O14鳳山國中站生活圈的「鳳翔案」大樓住宅，12日動土，由於區域擁有48.78公頃的「81期市地重劃區」、以及7000坪的「天天公園」，規劃完工之後再開賣，可望直接挑戰3字頭房價。

浤圃建設的「鳳翔案」12日由董事長蘇宏圃主持動土儀式，規劃地上15樓、地下2樓的129戶大樓住宅，坪數介於25坪到41坪，鎖定首購族和首換族。

浤圃建設總經理蘇姿菁12日指出，近年來公司推動一系列TOD住宅，「鳳翔案」只是其中之一，她說，所謂TOD住宅，是指區段擁完善便捷大眾運輸系統，例如鄰近高鐵、台鐵、捷運、輕軌與公車轉運站。

她表示，浤圃建設近期銷售的大樓案「星時代」，社區旁即為高雄車站，預計明年進場銷售，位於左營漢神巨蛋商圈「新庄案」，則鄰近捷運巨蛋與生態園區站，而坐落在大立漢神商圈「五福土銀都更案」，則擁有捷運中央公園與高雄市議會站（舊址）。

蘇姿菁表示，12日動土的「鳳翔案」，周邊有高雄捷運橘線O14鳳山國中站和大?站的雙捷運站，而捷運橘線未來更可能延伸到屏東。

她說，由於區段優勢，區域土地每坪從2012年的15萬元，一路漲至目前的40萬元左右，因此，在原料和土地成本飆漲之際，「鳳翔案」將先建後售，由於該區房價已站上每坪25萬元，因此，「鳳翔案」預估完工之後開賣，將挑戰區段3字頭房價。