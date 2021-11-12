中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀12日在回答記者關於中國實現共同富裕目標的問題時強調，共同富裕慈善捐贈是自願行為，不能搞「逼捐」。他說，關於共同富裕，總書記習近平指出，「要在高品質發展中促進共同富裕」，這就指明了共同富裕的實現途徑和努力方向。推動共同富裕，解決發展問題是第一位的，分配問題也很重要，但不能僅僅靠分配來實現共同富裕。大陸人均國內生產總值雖然已經超過1萬美元，但還沒有達到高收入國家的水準，即使把現在所有的國民收入全部平均分配，也還達不到共同富裕。

中共中央12日上午10時舉行新聞發布會，中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉，中央政策研究室主任江金權，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀，中央黨史和文獻研究院院長曲青山介紹黨的十九屆六中全會精神。

韓文秀表示，共同富裕沒有捷徑，不是變戲法，必須靠14億多中國人民艱苦奮鬥來實現。

第一，推動共同富裕，需要實現高品質發展。大陸仍然是世界上最大的開發中國家，仍然要用發展的辦法解決前進中的問題，新時代的發展必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，實現高品質發展。要增強發展的平衡性、協調性、包容性，持續縮小城鄉、區域發展差距，從源頭上打好共同富裕的基礎。要堅持以人民為中心的發展思想，保障人民在參與發展中機會公平、規則公平、權利公平，共同創造社會財富，共同分享發展成果。可以說，推動高品質發展的過程就是解決發展不平衡不充分這一主要矛盾的過程，是提高中等收入者比重、優化分配結構的過程，是促進人的全面發展、推動共同富裕的過程。

第二，去年以來，面對新冠肺炎疫情的衝擊，中國率先恢復經濟增長，如期完成脫貧攻堅任務，全面建成小康社會，展現了中國經濟的強勁韌性。經濟波動是短期現象，共同富裕是長期目標。中國經濟擁有健康的基本面、巨大的內需潛力和發展空間，完全能夠實現長期持續健康發展，為扎實推動共同富裕提供更為雄厚的物質基礎。

韓文秀指出，推動共同富裕，需要構建體現效率、促進公平的收入分配體系。初次分配對於最終分配格局的形成具有基礎性作用。要堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，激勵引導社會成員通過誠實勞動和創新創業富裕起來。初次分配既要講效率，又要講公平，要規範分配秩序、合理控制初始分配差距。再分配要增強對分配差距的調節功能，通過完善稅收制度、提高直接稅比重、加強稅收徵管，更好發揮收入調節功能。同時，還要健全社會保障體系，完善轉移支付制度，加大對低收入者和困難地區的支援與幫扶，更好地發揮兜底提低的作用，努力使橄欖型分配結構的兩頭更小一些、中間更大一些。再分配也要處理好效率和公平的關係，既促進公平，又考慮效率，防止顧此失彼。總之，要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，使收入分配調節既能夠分好蛋糕，又有利於進一步做大蛋糕。

韓文秀強調，第三，推動共同富裕，需要企業「辦好自己的事」。企業家為共同富裕做貢獻有多種管道和方式，最基本的就是要做到合法誠信經營，照章納稅，履行社會責任，善待員工和客戶，保護勞動者和消費者合法權益，辦好自己的企業，為社會創造財富，這是企業的「本分」，也是為共同富裕做貢獻的「正道」。同時，國家鼓勵支持企業和企業家在有意願、有能力的情況下積極參與公益慈善事業，這在客觀上也會起到第三次分配的作用。隨著大陸企業不斷發展壯大和更多的人富起來，加上國家激勵政策的完善，大陸的公益慈善事業將會迎來一個大發展。但是，慈善捐贈是自願行為，絕不能「殺富濟貧」 「殺富致貧」，不能搞「逼捐」，因為那不符合共同富裕的本意，也不可能達到共同富裕的目的。