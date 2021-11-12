兩家南部鋼筋廠威致(2028)、海光(2038)今年前三季均創佳績，獲利均年增逾二倍，威致前三季淨利12.23億元，基本每股盈餘3.75元；海光前三季淨利3.26億元，基本每股盈餘1.8元。

威致前三季營運創新高；營收95.22億元，年增59%；毛利率16.86%，比去年同期勁揚9.63個百分點；營業利益14.09億元，歸屬於母公司業主淨利12.23億元，年增2.7倍，基本每股盈餘3.75元。

受惠鋼筋外銷量成長，且外銷價格較高，威致10月營收14.84億元，再創歷史新高。前10月營收110.06億元，創新高，年增58.73%。

威致表示，今年以來內銷受惠電子廠有節奏地大規模擴廠、政府加速推動公共工程，整體鋼筋需求持續熱絡，目前進入傳統旺季，需求穩健，價格仍在相對高檔；外銷方面，近幾月持續有出貨至澳洲、韓國，兩地鋼價也優於內銷，對業績也有所挹注。

海光前三季營運也創佳績；營收71.85億元，年增29.77%；歸屬於母公司業主淨利3.26億元，年增2.44倍，基本每股盈餘1.8元。

今年以來，海光營收逐季成長，推升前三季營收達71.86億元，年增29.77%。第三季受夏季限電影響，產能利用率略下滑，不過受惠今年利差來到多年來高檔水準，整體第三季營運淡季不淡，單季每股淨利約為0.42元。

展望第四季，公司表示，隨夏季限電結束，傳統施工旺季效應顯現，下游提貨力道持續復甦，鋼筋價格也可望隨廢鋼價格攀高而走強，對旺季仍持樂觀看法。