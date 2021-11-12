【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增10例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自烏克蘭(案16577)、印尼(4例，案16578、16582-16584)、緬甸(案16579)、印度(案16580)、美國(案16581)、菲律賓(案16585)及柬埔寨(案16586)入境，入境日介於今(2021)年10月28日至11月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,475例確診，分別為1,831例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例死亡，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。