經發局長廖泰翔被請出議場。（曹明正攝）

高雄巿議員陳麗娜質詢高雄券變洗錢券。（曹明正攝）

高雄巿議員陳麗娜接獲店家陳情，12日在議場指有特定人士收購高雄券，但5000元五倍券，只給450元高雄券，藉此套利。經發局長廖泰翔被問知不知情時，因為避重就輕，被陳麗娜認為用「五四三」回答，因此被請出議場。

陳麗娜12日在高雄巿議會質詢時質疑高雄券變洗錢券，因為消費5000元的五倍券本來可以領1000元高雄券，但現在卻有人拿著現金100萬，以及一大疊的高雄券，直接收購五倍券，不過5000元五倍券卻只給450元高雄券。

陳麗娜質詢副巿長史哲，這樣子對不對？史哲回答說，應該是消費5000元的五倍券才有1000元的高雄券，當陳麗娜問，只給450元的高雄券，那剩下的550元跑去哪裡去了？史哲聽了也一頭霧水，回答說不知道。

陳麗娜追問廖泰翔知道這件事嗎？廖泰翔表示有限制兌換數量，並開始說明怎麼換高雄券。陳麗娜說，她只想問「知不知道」，但廖仍連珠炮停不下來，陳麗娜最後拉高分貝連講5次「廖局長」，廖才停下來說「沒有聽說」。

陳麗娜說，為什麼會有特定人士手上握有大量高雄券？經發局內部出現什麼問題？她說，本來要請史哲離開議場的，但廖局長如果老是想要用「五四三」來回應議員的話是不行的，應該真正面對問題，因此把廖泰翔請出議場。