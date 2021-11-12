全球知名的獨立遊戲發行商Devolver Digital今日宣布，暗黑風格的多人地牢探險遊戲《迷霧征程（Blightbound）》將迎來預言儀式（The Divine Rite）改版，內容包含全新的正義方角色靈視者魯克（Seer Rook），以及眾多全新功能、道具與任務獎勵！為歡慶全新版本上線，Steam 上祭出6折優惠，售價新台幣190元。

改版預告

玩家們現在將可以離線獨自掃蕩地牢，面對比以往更嚴峻的挑戰。召喚這位備受讚揚的靈視者魯克（Seer Rook）加入你的隊伍，他是一名白髮蒼蒼的諭示者，為世人揭示神聖與毀滅；他能夠操控日月精華形成一道光束，沐浴在其中的隊員即可獲得治癒，並可解鎖技能「嫉妒之獎 （Zealous Reward）」，在治療友軍同時對敵方造成巨大的爆炸傷害，治癒量越高，爆炸越猛烈！

永恆的迷霧再度擴展，英雄們將要面臨更多獨特而險峻的挑戰，不斷進入戰鬥、快速思考並解開謎題，突破你的能力上限吧！破除迷霧之謎，需要各位英雄的齊心協力。

追蹤遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊Ronimo Games(@RonimoGames) 的 twitter 以獲得更多即時的資訊更新。想要親自踏上冒險之旅，在廣袤的幽暗迷霧中探索嗎？《迷霧征程》在Steam上限時優惠6折，售價新台幣190元。