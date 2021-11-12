日本皇嗣秋篠宮長女真子公主，將與夫婿小室圭於本月14日從日本出發，前往小室圭工作的美國紐約展開新生活。
真子於10月26日與大學同學小室圭登記結婚，依法真子從此不再是皇族成員，改名小室真子。
日本放送協會（NHK）報導，小室圭目前在美國紐約的法律事務所擔任律師助手，兩人日前結婚後暫居東京都內的公寓，真子申辦護照與簽證，為赴美進行準備。
相關人士透露，兩人將在14日上午從東京羽田機場搭機赴美，移居紐約。
每日新聞報導，兩人婚後原本小室圭將先行返美工作，真子待完成申辦護照等必要手續後再自行前往美國會合；但因真子的外祖父川嶋辰彥於本月4日過世，6日舉行葬禮，小室圭因此在日本多做停留。
小室圭2018年8月進入美國紐約州福坦莫大學（Fordham University）法學院就讀，今年5月畢業，7月參加紐約州律師考試，9月起在紐約的法律事務所上班，9月下旬為準備與真子結婚返回日本。
不過紐約州律師考試10月底放榜，小室圭落榜，明年2月將再次應試。
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