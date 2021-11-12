中共十九屆中央委員會第六次全體會議昨天閉幕，中央政策研究室主任江金權表示，發布的會議公報中強調「兩個確立」：一、黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位；二、確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。這對新時代中共和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

中共中央於今天（12日）10時舉行新聞發佈會，解讀19屆六中全會精神。江金權表示，全會公報指出，確立習近平為黨中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

江金權表示，確立習近平為黨中央的核心、全黨的核心地位，是時代呼喚、歷史選擇、民心所向。堅定擁護和維護習近平總書記的核心地位，全黨就有定盤星，全國人民就有主心骨，中華「復興」號巨輪就有掌舵者，面對驚濤駭浪，就能夠做到「任憑風浪起、穩坐釣魚船」。

確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，中共就能在中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局深度演進互動的複雜條件下，堅持正確前進方向，乘風破浪不迷航；就能始終把握發展規律，運用科學世界觀和方法論謀劃事業發展、應對風險挑戰，帶領全國各族人民不斷開闢中華民族偉大復興的光明前景。