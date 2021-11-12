立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，罷昶領銜人鄭大平等人10月9日前往北市選舉委員會繳交連署書，按法規需於40天內審核完成。北市選委會副總幹事余淑𡝮今表示，罷昶方繳交3萬1千多份連署書，初步審查結果為「沒通過」，今已將初審結果提報中選會，將由中選會做最後審定。

罷昶領銜人鄭大平、台北市議員鍾小平及金色力量主席童仲彥等人10月9日前往北市選舉委員會，當時鍾小平指出，一共連署3萬3000份，包含他的服務處3萬份、周世雄2000多份、童仲彥800多份。

對於北市選委會的初審結果，余淑𡝮說明，此次連署門檻為上次第五選區選舉人數10％，應達2萬4475份，罷昶方繳交3萬1千多份連署書，初步審查結果為「沒通過」，但有多少有效連署書？還差多少份？她表示不便透露，強調將由中選會做最後審定，會再對外宣布。

余淑𡝮說，北市選委會僅是報送初審結果，審查過程都是依法審慎處理，屆時中選會將通知領銜人結果，若最後中選會認定符合最低門檻，代表罷免案成立；若未達有效份數，將有補件機會，需於「10日內」完成補件。