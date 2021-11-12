110年度北北基能源小鐵人競賽活動。（葉書宏攝）

110年度北北基能源小鐵人競賽活動，水力發電選手闖關。（葉書宏攝）

110年度北北基能源小鐵人競賽活動，太陽能車障礙賽。（葉書宏攝）

110年度北北基能源小鐵人競賽活動，太陽能車障礙賽。（葉書宏攝）

新北市教育局為培養學童對再生能源永績利用觀念，今（12日）在新莊國民運動中心舉辦 110年度北北基能源小鐵人競賽活動。今年報名隊伍有來自新北市、台北市和基隆市，包含國中、國小组還有以特殊生為主的潛能組，共計42校60隊參賽，孩子發揮創意自製太陽能車、風力車及動力船，展現創意研發實作及團隊精神。

教育局表示，今年的北北基能源小鐵人競賽主题，是藉由「恐龍」代表遠古豐富的能源時代，活動由三隻恐龍分别代表不同的再生能源，「弗力龍」代表太陽能發電、「達爾龍」代表風力發電、「詹姆斯龍」代表水力發電，提醒人類若再無盡的耗盡資源，就會讓中古的恐龍時代回來了，讓孩子們透過活動學會珍惜資源。

承辦學校萬里國小校長莊朝欽說明，活動分為鐵人三項：能源STEAM王、能源知識王及能源體能王。能源STEAM王以現場製作太陽能車、風力車和動力船闖關競賽；能源知識王以圖卡配對、能源知識門智、節能標章疊疊樂競賽；能源體能王以手腳並用發電、水力發電及風力發電。

萬里國小六年級學生蔡承瑞說，今年的北北基能源小鐵人競賽挑戰難度比以往都高，除了不同主題的手作競賽外還有能源知識鬥智，參賽同學的能源知識和團隊合作都很強，特別是手腳並用發電讓自己覺得電力得來不易。另外，這次的恐龍主題強調能源的重要性很特別，也許以後看到恐龍都會想到要節約能源。

值得一提的是，參賽隊伍中更有以特教生為主的潛能組，讓節能教育更具豐富趣味性，也更有教育意義。總統教育獎得主信義國小五年級陳怡蓁說，自己過去曾參加過風力車競賽和太陽能車競賽，剛開始練習的時候覺得很困難還常哭出來，失敗時都好想放棄。好在媽媽和老師的鼓勵，哭的次數也少了，看可以用爸爸常在修理的工具組裝成可以滾動的車子感覺真是神奇。萬里國小特教生小哲(化名)則說，老師有提醒參加能源小鐵人是要同學合作完成的，所以不可以生氣，要先分配好工作後自己做好自己的部分，才能算是團隊合作，能和同學一起完成真的很快樂。

教育局表示，新北市提出2030氣候願景打造淨零碳城市，教育局配合十二年國教能源議題及聯合國永續發展目標 (SDGs)指標第7項指標的「可負擔能源」，首創K-12能源教育市級課程，本次能源小鐵人競賽即搭配市級課程所辦理能源教育推廣實作活動，除了整合過去所辦理的創意太陽能車、風力車及海洋創客動力船比賽，今年新增加能源知識大考驗、手腳並用發電等活動，透過實際體驗強化跨域整合的能源素養，讓永續能源和節能減碳的知識落實於日常生活中。