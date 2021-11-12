散熱廠雙鴻(3324)及奇鋐(3017)公布前3季財報，其中雙鴻第3季稅後盈餘3.3億元，季增1.53倍，累計前3季每股盈餘為8.77元，奇鋐第3季稅後盈餘為8.53億元，季增7.42%，創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘為6.2元；美系外資對兩家散熱廠評價不一，給予雙鴻「持股續抱」評等，奇鋐則給予「建議買進」評等。

傳統旺季來臨，伺服器、NB及通訊基地台等產品需求強勁，散熱廠雙鴻及奇鋐第3季營運同步攀高，其中雙鴻第3季合併營收回升到37.04億元，季增23.76%；營業毛利為6.81億元，季增32.69%，單季合併毛利率為18.4%，季增1.24個百分點，稅後盈餘為3.3億元，季增1.53倍，單季每股盈餘為3.86元；累計今年前3季合併營收為101.3億元，年增17.92%，營業毛利為18.43億元，年減0.57%，合併毛利率為18.2%，年減3.38%，稅後盈餘為7.58億元，年減8.6%，每股盈餘為8.77元。

從目前訂單來看，雙鴻預估，第4季可望維持第3季水準，全年業績可望與去年相近。

奇鋐現有散熱(3C、通訊產品、伺服器及資料中心、其他)、電腦機箱及系統組裝(PC/AIO、伺服器及資料中心、通訊產品)、周邊裝置重要零組件三大產品線，公司近幾年將產品放在通訊及散熱相關產品，其中通訊產品包括：5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，至於伺服器/資料庫中心產品則包括機殼、VC(均熱片)及風扇。

奇鋐第3季合併營收為117.72億元，季減7.66%，年成長17.16%，營業毛利為21.35億元，季減7.53%，年增23.09億元，年成長率17.84%，單季合併毛利率為18.14%，季增0.02個百分點，年增0.1個百分點，創下單季歷史新高，稅後盈餘為8.53億元，季增7.42%，年增33.45%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.42元；累計前3季合併營收為351.2億元，年成長20.52%，營業毛利為61.12億元，年成長40.08%，合併毛利率為17.41%，年增2.43個百分點，稅後盈餘為21.89億元，年成長56.25%，每股盈餘為6.2元。

第4季因奇鋐有拿到歐美及中國通訊基地台標案，奇鋐預估，基地台風扇等會比上半年多很多；在伺服器方面，由於明年有新的伺服器CPU會出來，舊的出且新的上來，陳易成表示，明年伺服器展望會更好。

為因應中美貿易戰客戶需求，奇鋐啟動越南廠建置，目前已拿到建照，預計明年上半年完工，下半年開始有營收貢獻。

美系外資同時出具對雙鴻及奇鋐的最新報告，其中奇鋐部分，美系外資看好奇鋐在基礎建設的拓展，以及超過20%及15%的營收分別來自於伺服器及網通電信，認為奇鋐的毛利率將是股價的推手，給予奇鋐「建議買進」評等；對於雙鴻，儘管美系外資表示，伺服器、VGA及商務NB需求穩定，且蘋果新機散熱模組可望推升營收及ASP，毛利率也從第2季谷底回升，加上愈來愈多伺服器採用Whitley平台可望提升ASP，但因已反應，給予「持股續抱」評等。