思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟也表示，目前全球正積極發展智慧醫療，台灣擁有揚名世界的ICT(資訊及通訊科技)產業，有享譽國際的醫療品質，發展智慧醫療具備強而有力的優勢也刻不容緩，思科期盼扮演整合的角色，一起帶台灣智慧醫療打「國際盃」。

陳志惟表示，繼去年啟動「數位醫療加速計畫」，協助台灣醫界在面臨COVID-19疫情下的數位轉型，做到可近性、即時性、高效率，提高照護品質和減輕醫護人員負擔後，今年更進一步與台灣規模最大的醫療機構長庚醫院合作，打造「高速運算AI資訊中心」。運用思科擅長的軟硬體整合能力，透過模組與系統開發，發揮高速運算最大演算功能，協助生醫人工智慧開發、支援影像分析及大數據分析，期望能成為長庚醫院發展智慧醫療的堅強後盾。同時，醫療體系儲存大量機密個資，資安是極為重要的一環。思科的網路解決方案可支援未來發展所需的網路可視性與資安加密。

思科是全球網路科技應用領導者，深耕5G技術，在全球與電信營運商、垂直場域業者合作，搶進5G網路及各種創新應用。思科已經將5G核心網路與台灣廠商的基地台等非獨立組網(NSA)設備介接，也陸續完成獨立組網(SA)介接，後續還有多接取邊緣運算設備(MEC)，更可以導入創新應用，已經勾勒往下二到三年的規劃藍圖，未來攜手合作，走向國際市場。他認為，相較於3G、4G以人跟人的溝通為主，陳志惟強調，5G特性跨向機器與機器傳輸，加上AI等新技術，5G應用更多元。