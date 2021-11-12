瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生致對方重傷昏迷事件延燒，男大生母親今痛批警方處事消極，還說當下僅1人動手，只能提告1人，而警方當下為依「現行犯」移送3人，讓他們回家引發外界抨擊；連千毅對此表示太扯了，警方當下得知3人用球棒砸人應該已知道涉殺人未遂，卻要等到事情到鬧大、傷者命危才趕緊找人。

對於警方第一時間未將3名惡煞以「現行犯」逮捕，連千毅對此在直播中表示，完全不敢相信警方一開始僅以傷害罪移送，稱3人拿鈍物、利器攻擊頭部已是殺人未遂，「一定是送殺人未遂…有出去打過架都很清楚」，而警方竟然還讓3人回家，「後面警察再來抓，這太扯了吧？」他說傷者事後住進加護病房，警方就應該趕快請示檢察官辦理，而非新聞討論度升高、輿論沸騰時才來拘提找人。

對於警方第一時間未將3惡煞以「現行犯」逮捕，連千毅表示，完全不敢相信警方一開始僅以傷害罪移送，稱3人拿鈍物、利器攻擊頭部已是殺人未遂。（資料照）

對於警方事後拘提時一度找不到3名惡煞，連千毅也說「只要手機不關機都找得到他啦」，直言年輕人沒有這麼難找；不過警方當時回應稱趕抵現場發現無衝突打架情事，並先將傷者送醫，事後蒐集事證後以殺人未遂等重罪移送。

此外，連千毅在直播中提到張男家境優渥，但其父母現身鏡頭前卻不斷強調兒子「不是富二代」、「車子分期付款買的」，直言根本是在裝窮，他表示張男雙親雖然哭著下跪，卻隻字未提實際賠償金額，讓他實在看不下去，認為張男雙親只是在演戲博取同情。