新北市教育局與12所社區大學攜手長期深耕在地，關心公共議題，發展地方知識學及培育在地人才，推動終身學習城市，第7度獲教育部審查地方政府辦理社區大學業務「特優」縣市，並獲頒百萬元獎勵金。

教育局長張明文表示，新北市12所社區大學各有辦學特色，是協助市府推動公共事務及培育公民素養重要推手。新北推動社區大學成效深獲教育部肯定，也是各社大共同努力的成果，將持續與社大公私協力，提升終身學習城市的深度及廣度。

教育局表示，新北市設有12所社區大學，並完成各社大責任學區劃分，於29區廣設教學點，以提供市民充分終身學習管道。除一般課程外，更輔導各社大依據在地特色，發展地方知識學及推動專案計畫，如社區記者培力、在地走讀、多元文化、田野調查、地方學小旅行等，帶領民眾一同探討地方大小事。

此外各社大也成立56個公共性社團，倡議文史保存、氣候變遷、低碳推廣、性別平等、高齡長照等議題，透過社區大學的能量捲動社區，鼓勵市民關心在地、參與公共事務。