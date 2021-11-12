嘉義市議員12日督促市府復辦今年諸羅山盃軟式少棒賽，市長黃敏惠表示，目前朝正向方向努力；市府教育處長林立生表示，諸羅山盃軟式少棒賽榮獲「教育部精選賽事」肯定，兼顧防疫下，朝縮小規模、於12月中旬續辦的方向推進。

嘉義市議員戴寧指出，上次在議會質詢諸羅山盃軟式少棒賽是否恢復舉辦，至今已1周，家長很關心到底今年辦不辦比賽，教育處這1周來做了哪些事？裁判、場地等問題有積極處理的進度嗎？

市長黃敏惠表示，市府舉辦活動要做各方面的事前準備，諸羅山盃軟式少棒賽目前朝正向及做好防疫的方向努力。

市府教育處長林立生表示，諸羅山盃軟式少棒賽當初因為今年疫情嚴峻，為了防疫而決定停辦，在疫情趨緩情形仍要兼顧防疫，加上籌備時間有限，朝向縮小規模恢復辦理的方向持續努力中。

林立生指出，往年有12面場地，今年要續辦，可能需要7面場地，目前已洽談到6面，嘉大的場地還在積極洽商中，此外，裁判人員是最大難處，已努力邀約中。

林立生說，上一屆比賽獲得教育部體育署補助250萬元、嘉義市政府自籌200萬元，今年因疫情未向體育署申請經費，將先就市府200萬元 經費復辦賽事，再向中央申請補助。

「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」每年於12月舉辦，是台灣規模最大少棒賽事，今年是第24屆，但嘉義市政府考量防疫，10月宣布取消，消息一出，招致許多家長反彈。

上周市議會定期會中，嘉義市議員蔡永泉、黃露慧、戴寧、蔡榮豐及張秀華等人針對市府停辦諸羅山盃軟式少棒賽督促要求照常舉辦。