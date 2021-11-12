行政院長蘇貞昌今在立院備詢時表示，中國不放棄武力奪台，但我們有能力應對任何侵襲。（張鎧乙攝）

110年國防報告書日前出爐，指中共企圖不戰奪台。對此，行政院長蘇貞昌今表示，中國始終不放棄武力奪取台灣，但政府認真守護台灣，任何中國起來的飛機「什麼時間、什麼型號都掌握得清清楚楚」，我們有足夠能力掌握資訊，也有能力應對任何侵襲；但呼籲國人最好的國防就是心防，唯有自己小心才不會讓中國得逞。

110年國防報告書於日前公布，民進黨立委林宜瑾今在立院質詢時就指出，國防報告書清楚寫到，中共軍機從去年9月16日到今年8月31日，總共有554架次對台進行騷擾；在網路戰部分，「國軍資安防護管理中心」掌握對岸14億多次的攻擊，同時也培養在地協力者，營造對中國有利的情勢，日常的威脅是無所不在。

林宜瑾說，中國就是希望藉此方式達到「不戰奪台」，美國也說中共在2027年前要逼台灣完成統一，就連中國內部也出現影片，嗆聲要在2035年之前「坐上那動車來台灣(編按：動車類似台灣高鐵)」，蘇貞昌身為閣揆是不是要給國人明確表述，面對中國的步步進逼、持續挑釁，國人立場應該怎麼做？

蘇貞昌表示，中國始終不放棄以武力奪取台灣，但在蔡總統領導下，我們日以繼夜、夜以繼日，非常認真不敢鬆懈守護國家，所以對於任何中國起來的飛機，什麼時間、什麼型號都掌握得清清楚楚，包括台海周邊也掌握清楚。

蘇貞昌強調，中共逼得愈緊，我們的應對力道就愈強，「我非常清楚，因為每次我也有參加總統主持的相關會報，所以我們有足夠能力掌握相關資訊，也有能力應對任何侵襲。」

蘇貞昌進一步指出，中共對台灣進行的協力滲透，包括對人的滲透、洗腦及網路駭客，應用新科技侵擾是無所不用其極，就連對美國與歐洲國家也是不勝枚舉。

因此，蘇貞昌說，日前歐盟議會派代表團訪問台灣時就特別見他，對方就說台灣身處第一線，不只防疫做得好，對於假訊息的防止與攻擊也做得好，所以他們說是要來學習的。不過也要呼籲國人，最好的國防就是心防，全民要有共識中國始終不放棄武力侵犯台灣，只有自己小心防範，才不會讓中國得逞。