欣陸(3703)旗下大陸工程首度揮軍台南房市，接下勝聯開發總銷41億元的西門大院的營建工程，總經理陳學聖說，大陸工程以往都是承接雙北市的外建案，在高雄區都是蓋自建案，看好未來南部一定會開始發展，所以接下來試試市場水溫。

「台積電一定加分的效果」，陳學聖說，未來的大發展會落在高雄，預期污染環境的石化業等等將會進行遷移，這裡頭所延展出來的工程、及捷運會有很大的商機，大陸公司很快會成立高雄分公司，直接熟悉市場，準備搶食商機。

陳學聖說，今年至目前為止，在建築方面的工程量拿到約110億元，12月將有機會拿到工共工程的案量。面對原物料飆漲是否會影響獲利，他則說，基本上會自行吸收，獲利表現將會受到影響，現階段原物料還沒有看到下跌的跡象，可能要等疫情結束，航運都恢復過來，才會有機會持穩。

勝聯開發在台南北區鄭子寮重劃區推出總銷41億元的西門大院，此案基地面積1169坪，規劃為地上24層、地下4層，2~4房，24~52坪的產品，總共有276戶，每坪開價45萬元，目前已售95%，實價登錄每坪達45萬元。

勝聯開發李俊憲特助說，台南是文化古都，保留台灣最真實、最初的氣味，希望透過作品及建築來彰顯台南的文化。台南北區鄭子寮重劃區有16座公園，又有搶手的雙語文元國小，西門大院銜接北外環道路直達南科，所以個案銷售速度很快，客戶包括了在南科工作的人員及醫師、教師等等。這個案子選擇大陸工程來建造，希望能打造台南城心的地標建築。

陳學聖笑著說，接下這個案子過程其實很曲折，大陸工程雖然希望到台南，但外界刻板印象覺得公司營造非常的昂貴，而台南當地房價相對來說比較低，以為很難接到案子，所以當勝聯開發找上門時，公司立刻拍板。沒想到，國內外的文化差異造成了烏龍，台灣人認為荷包滿滿就不用向銀行借錢，但公司的外國工程師卻認為，沒向銀行貸款萬一付不了工程費怎麼辦，這中間又磨合了不少時間。他說，與勝聯合作的西門大院對彼此來說都是一個指標，這對大陸工程來說是挑戰也是壓力，這是公司首次進台南房市，無論是公地安全和產品的品質一定要做到最完美。