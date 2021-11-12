mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與電視動畫《通靈王》的首次合作活動，將於2021年11月14日（日）12:00起開跑。

電視動畫《通靈王》是改編自武井宏之老師所創作，漫畫發行量超過3,800萬本的超人氣漫畫《通靈王》，為2021年4月起在東京電視台好評播映中的新版電視動畫。

本次合作活動中《通靈王》的人氣角色以期間限定方式登場！為了參加通靈人大戰而隻身前往東京，可以看見"靈"的少年「麻倉葉」、從北海道來到東京的通靈人「轟隆轟隆」、在中國歷史的幕後暗中活躍了2000年的通靈人一族"道家"的少爺「道蓮」、特徵是飛機頭的小混混「梅宮龍之介」、出生於德國的死靈術師「法斯特八世」以及「葉」的未婚妻ー能通靈和驅靈的市子「恐山安娜」等熱門角色都將登場。

此外，合作活動冒險中會出現英國倫敦的通靈人「瑞瑟格・戴佐」、立於「X-LAWS」頂點的少女「梅登・聖女貞德」以及「道蓮」的真正父親「道圓」等角色。完成合作活動期間內出現的活動「巫力強化任務」，就能獲得將死者當作殭屍來操控的通靈人「道潤」和侍奉麻倉家的見習修驗者少女「玉村玉緒」。在合作活動期間內登入遊戲，更可以入手以成為世界第一喜劇演員為目標的通靈人「巧克力愛情・馬克達涅爾」。

關於本合作活動的詳情，請見怪物彈珠官方網站內的公告。

通靈王熱門角色大集合！首次在怪物彈珠中登場

此次合作活動角色「麻倉葉」、「轟隆轟隆」、「道蓮」、「法斯特八世」、「梅宮龍之介」皆會在期間限定的轉蛋中登場。其中「麻倉葉」、「轟隆轟隆」、「道蓮」可以獸神化。此外，「恐山安娜」為「通靈王 合作活動新手禮包」 限定角色！

【轉蛋中登場的角色】

《通靈王》的熱門角色將於《怪物彈珠》初次登場！

【「通靈王 合作活動新手禮包」限定角色】

「恐山安娜」於「通靈王 合作活動新手禮包」 限定登場

※「恐山安娜」會以獸神化後的狀態出現，詳情請見怪物彈珠官方網站。

【合作活動冒險中登場的角色（部分）】

《通靈王》x《怪物彈珠》合作活動將有許多熱門角色登場！

《怪物彈珠》×《通靈王》合作紀念Facebook分享活動

為紀念此次合作活動，怪物彈珠特別準備了Facebook分享活動，邀請彈珠好手們一同共襄盛舉！只要公開分享「《怪物彈珠》×《通靈王》合作活動紀念分享活動」貼文到個人頁面，就有機會獲得各式獎勵道具喔！

《怪物彈珠》×《通靈王》合作紀念Facebook分享活動

【活動期間】

2021年11月11日（四）21:00至2021年11月17日（四）21:00

【參加方法】

於活動期間內，公開分享怪物彈珠官方粉絲頁的「《怪物彈珠》×《通靈王》合作活動紀念分享活動」貼文到個人頁面，將根據合計分享次數追加獎勵道具！

【分享活動獎勵】

・分享次數達500次 → 贈送「帕窩塔斯S、史碧塔斯S、希特波塔斯S」各10個

・分享次數達1000次 → 加碼贈送「體力罐」1個

・分享次數達1500次 → 加碼贈送「獸龍玉」1個

・分享次數達2000次 → 加碼贈送「增增餅」1個

※活動結束後統計分享總數，於合作活動期間發送達成獎勵到各位玩家的禮物箱中！將不另行通知達成結果。