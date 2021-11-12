邵雨薇、林柏宏主演的影集《2049》「完美預測」單元本周六（13日）首播，該劇釋出花絮「愛與關係篇」，探討每個人在現實中如何面對各種關係。形象陽光的林柏宏劇中升格當爸，還成為虎父。

邵雨薇劇中流露母愛。（瀚草影視提供）

林柏宏透露，角色在原生家庭就被父親施暴，所以對父子關係感到恐懼，也不敢在老婆面前揭露自己傷痕累累的一面，因此他在拍攝時一直讓自己處於焦慮狀態中：「社會對男性的期待好像就是必須要很勇敢、很強大，但大家會看到這個角色的恐懼越來越大，這樣的落差我很喜歡。」

邵雨薇和林柏宏劇中為了孩子問題失和。（瀚草影視提供）

面對表裡不一的另一半，邵雨薇認為現實中如果遇到這種人，「有點可怕」，她偏向透露自己的一切，因為她認為成長背景會和個性有關，「所以希望對方知道我曾經遇過什麼事情，基本上我算是滿坦蕩的性格。」

不過邵雨薇不介意對方隱瞞過去，「我認識的是現在他已經改變的樣子，所以不會太介意他有些過去沒有告訴我。」半開玩笑的說：「除非是太嚴重的前科，至少要跟我說一下！」尤其她無法接受有家暴傾向的另一半，認為這個問題實在太大，「這完全沒辦法接受，不會再試圖改變對方。」

林柏宏和邵雨薇在劇中始終相愛，卻因兒子被大數據科技預測是殺人犯，教養立場相左而引發一連串爭執。林柏宏嘆：「有時候當2人在這件事遇到衝突，把誰的順序擺在第一，就會有不一樣的處理方式。」

邵雨薇恰好在不同角度看待角色，她認為母愛是種天性：「母親是做好決定要生的時候，就已經決定要他，不管以後他會變成什麼樣子，我都會想辦法照顧他、愛他。」