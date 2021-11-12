櫃買中心配合上櫃公司第3季財報公告，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，自今（12）日起於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，由璟德（3152）、韋僑（6417）及耕興（6146）3家公司12日打頭陣，投資人可線上觀看。

櫃買中心指出，近年來全球行動通訊技術發展快速，5G終端產品及相關服務已陸續推出，食衣住行育樂各層面皆可見5G應用，12日首先推出「5G應用」主題，邀請高頻整合元件及模組設計製造公司璟德、電子標籤廠商韋僑（6417）、5G手機檢測廠商耕興等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

下周16日到19日有「IC設計」、「富櫃200」、「生技醫療」、「電子商務與文化創意」等四場次主題業績發表會。

櫃買中心表示，系列業績發表會主題豐富，各場次都由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供點閱觀看及查詢。