花蓮五金行小開謝姓男子，懷疑曾姓前妻另交男友，去年他將曾女勒斃，檢警勘驗發現，謝犯案後還汙辱前妻遺體，歷審將謝依殺人、傷害、汙辱屍體罪判刑17年，上訴後，最高法院駁回定讞。

47歲的謝男去年1月間與45歲曾女協議離婚，起初雙方仍同住，謝男因故持保溫瓶敲擊曾女頭部。曾女報警並申請家暴保護令，謝男想與曾女復合，2月21日下午藉故搬運電腦要求曾女前往花蓮市住處，雙方激烈爭吵，謝男將曾女徒手壓扼頸部直到臉部發黑斷氣。

謝男見曾女死亡，竟又起色心汙辱前妻遺體，事後以棉被覆蓋，當天傍晚逃離現場，北上投靠基隆友人家，還哭著說自己衝動殺死妻子，一審及二審依殺人等罪將謝男判刑17年，他不服提上訴。

謝說，他已貸款400萬元欲賠償死者家屬，並承諾給付其未成年子女700萬元，堪認有積極彌補之犯後態度，原判決認無法和解，而為量刑依據，自屬理由欠備，至於汙辱屍體罪部分，檢察官於量刑辯論時未為陳述，原判決就非出於物理性破壞屍體等情也未斟酌說明，有理由不備之違失。

最高法院認為，原判決認定謝男犯後坦承犯行、表示願意賠償死者家屬惟未能達成和解，暨檢察官、死者家屬對量刑之意見等情，維持第一審分別科處有期徒刑14年6月、2年 6月，已兼顧相關有利與不利之科刑資料，客觀上並未逾越法定刑度，與罪刑相當原則無悖，駁回上訴定讞。