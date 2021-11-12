面板驅動IC廠聯詠副董事長王守仁今天表示，聯詠今年全年營收可突破50億美元大關，創下歷史新高，產業景氣在明年第1季後段開始可期。

新竹市長林智堅今天上午參訪聯詠剛購買的台元分公司新大樓，王守仁親自接待，王守仁接受現場媒體採訪表示，聯詠今年全年營收可突破50億美元大關，創下歷史新高，今年投入的研發費用也會達到新台幣150億元。

展望產業景氣，王守仁表示，今年底和明年初市場促銷終端產品，預期景氣在明年第1季後段開始可期，明年加上有不少新品推出，毛利率可向上攀升。

觀察晶圓供給狀況，王守仁指出，目前晶圓產能還是吃緊，聯詠積極爭取新產能並調配產線，聯詠手機應用產線多投片12吋晶圓，新產品投片也會以12吋為主。

聯詠今天再度重申確定11月調薪，調薪幅度會讓員工很有感，聯詠也宣布從明年起，針對0到6歲員工幼兒，每月一個小孩發放新台幣5000元的育兒津貼。

聯詠今天在現場展示多項車用和元宇宙概念解決方案，聯詠指出公司已是最大車用驅動晶片供應商，聯詠也打進自動駕駛車曲面儀表顯示、中控導航影音娛樂、副駕駛影音系統、電子顯示鏡等驅動晶片方案；此外聯詠也切入元宇宙擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）眼鏡和高速顯示技術晶片方案。（編輯：黃國倫）1101112