眾所期待的Disney＋今正式在台上線，台灣大(3045)以及凱擘今(12)日也宣布，Disney＋資費方案，台灣大總經理林之晨直言，「Disney＋可說是內容行業的金字塔」，他表示，美國家庭平均一戶訂閱3.7個OTT服務，台灣家戶現在只有1.7個，所以依舊還有看好成長空間，且根據統計，今光是開賣半個小時就湧入6000筆訂閱，顯示台灣市場對Disney＋的期待。

林之晨表示，美國平均家戶OTT服務有3.7個，台灣目前約1.7個，所以還有近2個的成長空間，所以本次引進Disney＋一點都不擔心打到自家myVideo，甚至還可以在加訂myVideo，也看好在未來10年內，台灣有機會追上美國。

他進一步指出，Disney＋可說是內容行業的金字塔，myVideo則可以鎖定中間客層，扮演充實中間內容的角色。

大咖內容業者Disney＋本次登台，選擇與台灣大合作，無非是想創造一個雙贏，知情人士就表示，就台灣大來說，找來如此大咖的合作業者，絕對可以吸引為數眾多的申辦量，對於5G用戶數、ARPU等，也是絕對加分，至於Disney＋則可以透過台灣大在已經成熟的設備機房、傳輸能力，順利切進台灣市場，觀眾想看的內容不再需要千里迢迢從美國傳輸到台灣，而是可以透過台灣大的機房，大大降低訊號傳輸的風險，台灣大、Disney＋可以說是為各自的大餅一起努力。

林之晨表示，台灣大擁有超過700萬行動用戶基礎，將持續優化在外用5G、在家用WiFi 6「好速成(又又)」的全方位上網服務，給所有台灣大Disney＋用戶優異的連線觀影品質，即使全家四人、使用四台裝置同時收看，也能擁有高解析、無累格的觀賞體驗。

台灣大本次聯手Disney＋端出五大方案，針對新申辦、續約或是既有用戶加掛看Disney＋，都可享有帳單減免優惠，其中，申辦Disney＋台灣大哥大「好速成(又又)」方案，合約期間最高可省將近6萬元，選擇申辦門號的「門號總動員」方案，合約期間電信帳單省下近6500元，最高回饋更可超過2萬momo幣。

除台灣大，同集團的凱擘也同樣端出多款優惠方案，透過安裝A1 Box，就可以觀賞Disney＋，凱擘總經理王鴻紳表示，A1 Box是未來每一個家庭都應該有的，目前家戶多數還是採用單向盒，此跟未來趨勢式不符合，只是，傳統的廣播、電視或是直播還是有存在的價值，透過A1 Box就可以決解OTT傳輸上問題，可預見的是，未來 A1機上盒可以解決這樣的問題 。