動畫影集《2049＋絕處逢聲》。冉色斯動畫

動畫影集《2049＋絕處逢聲》。冉色斯動畫

台灣首部與影集同名IP的動畫作品《2049＋絕處逢聲》，由斬獲多項金鐘動畫獎項、休士頓國際影展動畫短片獎的冉色斯動畫製作，林哲熹、閻奕格以及「木木」林葦妮為動畫男女主角的獻聲，今（12日）正式公布前導預告。

搶搭近期最熱AI大數據議題，直擊近30年後帶有科幻感的台灣，無人機外送包裹、警用、工程機器人等機器人跑來跑去的時代，探討未來所衍生，如人工智慧AI、居住正義、智能長照等社會議題。

林哲熹對於動畫影集男主角遭遇深感共鳴，「阿威（指影集男主角），想照顧身旁每一個人，但現實驅使，你還是只能選擇。」他說：「相信每個人都曾經歷，為了家人努力打拼，但最親近的人不一定理解你的時刻。」他坦言：「我算滿幸運的，很多決定較為任性，但身邊的人都支持與相信我的決定，讓我在相對不穩定的演藝行業，更有信心地朝夢想努力。」

談到最想要擁有影集裡哪一項科技發明？林哲熹與閻奕格不約而同喊：「外送無人機。」林哲熹認為在疫情時代，外送無人機可不用擔心與人接觸問題，「還可以直接飛來我家窗戶外送食物等，這是迫切需要的。」閻奕格也認為超方便，但也希望瞬間移動的科技能夠實現，再問她不擔心瞬移後來到私密空間？對此，她笑喊：「可能要設定只能瞬移在公共空間，不然看到不該看的很尷尬！」

其實閻奕格熱衷研究科技，也酷愛看科幻電影，舉凡各種3C發佈會、科技研發等發表，都會熬夜觀看，她笑言兒時曾夢想當太空人，大學時還選修天文課，有一天透過望遠鏡看到一整片銀河，好像看到別的生態之感，因而感動到大哭，若有瞬移則想透過瞬移環球世界，最想去巴黎鐵塔，甚至到外太空去旅行。林哲熹也說，若身處在2049年，希望能有星際旅行，到別的星球探險，相信每個星球都有獨立的生態存在。

有別外界文青印象的林哲熹，私底下竟愛看動畫，尤其迪士尼、夢工廠出品的動畫，如：《馴龍高手》、《怪獸電力公司》等，都是讓他愛不釋手的動畫之一，「這幾部動畫有童真，故事情節又讓大人與小孩都感同身受，並試著去理解與打破偏見與探險，這是最讓我有共鳴之處」。影集自12月4日起每周六晚於myVideo首播。