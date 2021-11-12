中芯今年3月與荷蘭艾司摩爾（ASML）簽下12億美元（約新台幣336億）的設備大單，但受限於中美貿易交惡，訂單至今遲遲未有下文，眼看距離採購期限僅剩不到2個月，外界擔憂將影響中芯產能。針對目前營運狀況，中芯聯合執行長趙海軍坦言，目前設備到廠時間有所延後。

綜合外媒報導，中芯3月公告與獨家供應極紫外光（EUV）曝光設備的艾司摩爾簽下12億美元合約，當時讓外界議論紛紛是否為生產先進製程晶片的EUV曝光機，不過公司說明，這批訂單為深紫外光（DUV）曝光機。

然而中芯受到中美貿易戰及被列入實體清單的影響下，多項關鍵技術與設備無法順利引進，這也導致中芯與艾司摩爾的大單遲遲沒有下文。趙海軍表示，受到核准證審批時間、供應商交貨及疫情等因素衝擊，設備到廠時間有所延後。

儘管如此，趙海軍也強調，「國內晶片需求的產能相當高，將盡可能在有限產能上給予支持，不過國內終端市場始終供不應求，各節點產能只要有空缺，就馬上被填滿。」

值得一提的是，大陸晶圓代工龍頭中芯昨（11日）才剛爆出人事地震，擁有台積電背景的蔣尚義、梁孟松及楊光磊3人全數退出董事會，且蔣尚義也辭去副董事長職務，引發市場震撼，顯示中芯內外動盪不小。