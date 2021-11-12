瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生，目前3人遭羈押禁見；不過後續各方家屬出面，主嫌張敦量的父母更下跪致歉，有網友提問「富少坐牢服刑的機率大嗎？」1名PTT網友的看法遭大肆討論，他說目前張男家屬算歉意十足，若再來個就醫證明、企業捐款紀錄，或是張男手抄經文等，風頭一過或許能大事化小，而張男若名下無財產，也可能不用賠償。

PTT上有網友提問，事發第一時間犯案3人被警方放走，事後張敦量父母出面替兒道歉，不少人直言父母的言論都在袒護兒子，「富少家裡請幾個大律師也很合理，這種情況下，被關進監牢服刑的機率大嗎？」另1名網友則回覆「爸媽下跪道歉，到處找被害人家屬表達歉意，開記者會道歉，這個誠意悔意歉意十足」。

網友說目前張男家屬算歉意十足，若再來個就醫證明、企業捐款紀錄，或是張男手抄經文等，風頭一過或許能大事化小。（翻攝自PTT）

該名網友繼續回覆說，如果還有張敦量本來就有病的就醫紀錄或診斷書，或是家裡企業做善事的捐款紀錄，「再厲害一點他本人抄個心經、金剛經之類的，然後時間拖過去大家都忘了，新聞熱度過了也沒人想繼續追，就大事化小，小事化無了」，此外因張男已成年，父母不用負責，若張男名下沒有財產就無法查封，連醫藥費、後續復健照護、生活費用等鉅額賠償就都不用管了。

其他網友則留言說，「完全命中」、「不是一直說他喝酒，想要用判斷力下降輕判」、「這種只能用私刑了」、「他爸如果有誠意出來就會講賠償了」、「台灣應該立法 沒有財產就強制工作來賠償」、「一審重判，二審輕判，三審緩刑定讞」。