臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

陳時中脫罩歡唱喝酒 46秒完整影片曝光網瘋傳... 衛福部：非三級警戒期間｜中時新聞網

衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳，引發外界熱議。行政院院長蘇貞昌11日表示，這是有心人用過去的影片造假，說是現在的防疫期間，是非常惡劣的手法，對於防疫團隊的認真加以打擊，非常不當。對此，網友諷刺陳「真的很認真」，因為又要忙喝酒又要忙跑攤，難怪疫情跟疫苗都忙到難以兼顧。

針對陳時中未戴口罩飲酒高歌的影片10日在群組瘋傳，民進黨籍政治人物11日紛紛出場救援，指這是假消息，更稱源頭來自大陸網軍，要國安局注意，或是稱這是大陸的認知作戰等，引起民眾譁然。

蘇貞昌對此則表示，陳時中的影片的時間點是在去年6月，「當時疫情穩定，全國人民正常生活，現在有心人用過去的影片造假，說是現在的防疫期間，是非常惡劣的手法，對於防疫團隊的認真加以打擊，非常不當。

蘇貞昌的回應迅速掀起網路議論，網友紛紛湧入PTT論壇與臉書相關新聞臉結下留言：「真的很認真」、「喝酒，跑攤，真的很認真」、「那麼忙，難怪沒空管疫情跟疫苗」、「酒池肉林的生活也很惡劣啊！」、「防疫期間，防疫指揮官破壞自己定下的防疫措施，散布的人真是惡劣？怪」、「阿中部長都沒有揪我，而且旁邊還有美女陪伴，讓人忌妒恨，太惡劣了啦」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「人民的眼睛是雪亮的，想不被放大檢視，要潔身自好才是！更何況，監督執政黨本來就是人民的職責！」

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