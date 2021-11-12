國民黨徵召前立委顏寬恒參選台中市第二選區立委補選後，顏寬恒就面對綠營鋪天蓋地的空戰攻擊，對此，資深媒體人韋安三點解析，很多人以為空戰對顏家會傷很大，不過綠營此舉只會幫顏寬恒催票而已。

韋安今（12日）在臉書發文表示，中二選民的「三個不同意」，很多人以為空戰對顏家會傷很大，不過，中二選民對此可能有「三個不同意」。

韋安三點解析，一、黑道，顏家有危害鄉里嗎；二、欠債，誰不欠銀行錢？又沒欠鄉親人情和金錢；三、問政不專業，選舉時要的服務承諾，有沒做到嗎？韋安直言，綠營補選，可能只會賺到聲量，但叫好不叫座，在幫對手催票。

對於民進黨的攻擊，顏寬恒昨也表示，抹黑從沒間斷過，所以其實還沒宣布參選前，這樣的網路攻擊、抹黑栽贓，大家都看在眼裡，當然是非對錯都會讓司法去做審查，父親顏清標過去不管是投資或銀行查封的部分，都交給法律處理或判決，自己的部分則希望所有人都不要做無端的指控，如果有證據請直接提告。