國眾(5410)電腦董事長王超群表示，高速電腦協助AI連用，好的賽車手需要有好的賽車和賽車道，國眾在長庚醫院「高速運算AI資訊中心」中扮演一個打造優良賽車道的角色，當然賽車道也要有好的合作夥伴像是思科和英特爾。未來有和醫療相關的個案，國眾也會積極爭取參與，和長庚的合作只是一個起頭。王超群也不諱言地表示，國眾是元宇宙概念股，目前正在研究一個計畫！

長庚醫院今宣布攜手國際科技大廠思科、英特爾、國眾(5410)，四方合作共同打造「高速運算AI資訊中心」。長庚此次鉅額投資機房設備，屬全世界第一流的機房，包括資安、防護、及運算的COMPUTING POWER，預計未來支援AI模型訓練將可有效利用HPC平台進行訓練，預計將至少可提升5倍的速度，在整體影像辨識的優化，更可以達到10倍。而支援蛋白質分子動力演算的優化，可快速達20倍。在基因定序的驗證效率上，可快至10倍，有望為長庚醫院在醫病與預防醫療方面帶來效能的突破。

王超群表示，國眾以一個系統整合商的角色，協助長庚醫院完成「高速運算AI資訊中心」的「賽車道」。國眾電腦和長庚醫院以經有20~30年的合作經驗，現在多數醫療prosess都是學長庚的，而這也是國眾最早協助長庚作網路的成績。

談到未來的展望，王超群表示，國眾希望聚焦在5G醫療的應用以及智慧工廠能有更好的發揮，目前國眾還在打底，智慧醫療所占的營收比還不高，國眾並不是傳統只賣NB、伺服器業者。但由於5G醫療和智慧工廠均需要高端的人力，公司在招聘人才上也投注很多資金。也希望政府能夠支持5G的發展，5G要普及那麼應用一定要先出來，也就必須要「萬物聯網」，只是這些應用國外才剛開始萌芽，而且5G設備費用昂貴，這些都需要政府大力推廣，才能讓台灣在高速運算、5G發展能夠更順利。