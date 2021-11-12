統振(6170)第三季合併營收為7.59億元，稅後歸屬於母公司淨利0.35億元，稅後每股盈餘(EPS)達0.4元，分別較第二季成長2.8％、99.19％、100％，若將去年第三季獲利排除處份統達部分股權時一次性所認列的處分利益約3500萬元、約EPS0.4元，今年第三季稅後EPS則較去年同期成長110.53％；累計2021年前三季合併營收為22.18億元，稅後歸屬於母公司淨利0.91億元，稅後每股盈餘(EPS)達1.05元。

統振表示，近年來致力於優化營運體質為目標，鎖定穩定營運淨現金流的事業持續開拓更多市場範疇，成效已逐步展現。第三季金融科技與通訊、能源事業、流通事業的營收比重分別為53.69％、31.68％、14.63％，其中，金融科技與通訊方面因受惠於新冠疫情催化了數位經濟蓬勃發展，搭配景氣復甦，拉動金融科技(FinTech)服務需求快速增長，帶動金融科技行動APP系統-Q Pay的會員數與匯款筆數皆明顯增加，另外，流通事業引進新代理商品也於各大通路全面鋪蓋，齊步奠定了公司營收規模放大，在公司經營團隊於營業成本、費用良好管控下，挹注統振第三季營業毛利率21％、營業利益率5％、稅後淨利率達5％的表現。

展望第四季，統振表示，隨著台灣疫情逐步走穩，加上產業及建築工地「缺工」日益嚴重，行政院與指揮中心、勞動部研議重新開放移工入境，力拚要在11月底前，採專案入境方式引進產業及社福移工，將有機會從目前的69萬人進一步增加，有助於統振金融科技與通訊業務良好的成長空間。統振在今年10月20日順利取得金管會核發的第一張移工小額匯兌執照，並於10月29日接軌沙盒實驗正式啟動營運，截止10月底的Q pay會員數較去年同期成長56％，每月匯款筆數也持續增加，隨著移工人數的增加，將帶動外籍移工透過合法之管道辦理小額跨境匯款需求增加，挹注統振能於原有的利基上持續放大業務量。