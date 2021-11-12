旭然(4556)台灣、美國地區銷售暢旺，並推進材料、口罩事業多元業務銷售表現，第3季合併營收達新台幣1.56億元，稅後淨利650萬元、每股稅後盈餘(EPS)為0.15元。

旭然表示，今年起積極拓展PP短纖材料、口罩等多元業務佈局，隨著整體業務開展有成逐步放大整體營運貢獻，第三季PP短纖材料、口罩業務營收比重分別為6％、5％，進一步帶動整體銷售結構調整，由於PP短纖材料業務平均毛利率略低於旭然整體毛利率表現，惟受惠越南新廠PP短纖材料與熔噴濾心整體產能稼動率穩步攀升，並優化學習曲線精進，挹注越南新廠第三季已順利繳出轉盈成績，2021年第三季整體毛利率、營業利益率分別為32％、6％。

展望第四季，隨著半導體、電子產業主要客戶持續投入擴建、提高產能計畫，有助於創造Filtrafine品牌中長期良好發展表現，憑藉旭然多元產業接單策略穩健的開拓全球市場，加上集團旗下生產基地分散誘因，有機會增添新一波業務接單契機，此外，旭然雲科二廠熔噴濾膜材料產線已進入試量產階段，並開始小量供應客戶訂單需求，同時規劃第四季進行第二階段熔噴濾膜材料產能擴增，有望擴大集團未來良好發展空間。