在區域貿易和地緣政治趨於緊張的背景下，美國總統拜登和中國國家主席習近平預計今晚分別在亞太經濟合作會議（APEC）中向各國領袖發表演說。

擁有21個成員經濟體的APEC領袖會議本週在紐西蘭召開，中國已為這場活動定下基調。習近平昨天在一段影片中警告，亞太地區絕不能回到冷戰時期對立的狀態。

路透社指出，一般認為，這番話是指美國及區域盟友試圖削弱中國日益增長的脅迫性經濟和軍事影響力的行動。

白宮在聲明中證實，拜登會在這場於紐西蘭時間午夜（台灣時間今晚7時）展開的活動中發表演說，將談及當前因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及支持全球經濟復甦的行動。

白宮聲明表示，拜登參與會議，「展現了美國對印度太平洋地區及多邊合作的承諾」。

中國外交部也證實，習近平將以視訊方式發表演說。

中國共產黨昨天才剛通過歷來第3項歷史決議，內容強化了習近平的地位和權威，使得他明年更有可能取得前所未見的第3個任期。

拜登與習近平將於15日舉行線上峰會，這次對談備受各界關注，因為美中兩大強權正試圖避免彼此衝突加劇。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也預定在APEC會議中演說。

紐西蘭在嚴格防疫限制措施下主辦今年APEC會議，活動全在線上舉行，政治及企業領袖都強調必須抗疫、發展脫碳經濟，並在永續原則下成長。

APEC峰會明年將在泰國舉行。美國已自薦主辦2023年會議，一旦確定，將是美國逾10年來首度主辦，但各國目前尚未就此提議達成共識。