「保護森林」是COP26重要的議程，也是各國領袖第一個簽下的協議，承諾至2030年不再改變森林的土地利用方式。但對此，東華大學自然資源與環境學系教授張世杰提到以台灣為例，若只想依靠森林來達成減碳目標，需要極大的土地空間，非常困難，應該加入其他更積極的減碳政策。

台灣大學地理資源學系副教授莊振義指出，根據林務局的調查，台灣森林的覆蓋率每年緩步上升，至今森林覆蓋面積約為台灣國土面積的60％；目前全台灣每年森林的碳吸存量約為每公頃9.76公噸二氧化碳，約可抵銷全台灣溫室氣體排放量的7.5％。

莊振義也提到，雖然森林面積增加，但目前碳吸存量卻逐年下滑。這是因為氣候變遷造成極端天氣事件，例如乾旱、水災，導致樹木死亡或森林崩塌損壞，將二氧化碳重新釋放回大氣。

張世杰也以花蓮大農大富平地森林的碳通量研究指出，利用森林吸收碳排放很難達到立即減排的成效。因為從空地開始造林，需要經過7至8年的時間，森林才會從碳排放轉為碳吸存。

張世杰表示，即使大農大富森林2019年的碳吸存能力為每年每公頃10.9噸二氧化碳，幾乎等於近年台灣的人均二氧化碳排放量，且高於全國森林的平均值，但長期來看，森林的二氧化碳吸存能力一直在變動，會受環境的影響，在不同年份可能吸收的二氧化碳大於排放，也可能排放大於吸收，成為二氧化碳排放源。

因此，學者認為，在土地利用上，森林能夠固碳，然而效果有限，需要從源頭減排，並積極綜合其他方式，如設置太陽能板，才有機會達到2050年淨零排放的目標。