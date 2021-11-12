隨著全球供應鏈分散製造、產業朝向AI自動化、高精密技術升級發展，帶動工業地產交易規模逐年成長，企業購置策略也隨之改變。據信義全球資產調查，上市櫃公司購置工業地產動機，高達逾八成為企業營運擴張的自用需求；今年企業購地自建新廠的比重，已提高至近六成。

統計顯示，企業採直接找現存廠房的交易，今年已降至44%，但採購地自行興建新廠房與企業總部的占比增至56%，以科技、傳產、生技業為主。

信義全球資產總經理柯宏安表示，隨著景氣復甦帶動國內出口量成長，企業醞釀擴充、籌備企業總部的幅度明顯加大，有87%屬於企業因營運擴張自用需求，加碼購入廠房與工業土地，建築業投資型開發的件數則占13%。

交易熱區以新北、桃園最多，如家登精密因產能擴增需求，去年規劃在土城工業區興建生產據點，今年加碼以13.34億元買下約2300坪土地；宏大拉鍊今年在楊梅以4.8億元買下約3500坪土地；錦明實業因擴大營運需求，在楊梅以3.97億元買下近3000坪土地。

柯宏安表示，中美貿易戰以來，台商回台找廠一開始在因應急單下會以購置已現存廠房可立即設置生產線的標的為大宗，能立即補齊產能。不過在全球掀起工業4.0潮流下，企業購廠也多會評既存廠房設施是否可因應本身產業特性運用、是否堪用於未來更長期或更高階發展使用，在整體效益考量下，購置土地自建新廠房、企業總部，成為不少企業的主要策略。

外銷市場旺盛帶動傳統製造業、科技產業擴廠需求強勁，紛紛出現加碼投資情況，包含AI自動化、高精密、電商物流、雲端技術、綠能產業等自用型買方的擴廠增產，持續成為工業地產交易主力，未來隨著產業持續升級，也會改變對不動產產品需求的樣貌。