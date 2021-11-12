12日受東北季風影響，北部地區擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積。最新監測結果顯示，竹苗、宜蘭、花東空品區多為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區多為「普通」等級。

依監測資料及氣象局資料顯示，12日受東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件較佳，空氣品質為普通至良好等級，高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來一週，12日至13日東北季風影響，雲嘉南以北地區空氣品質普通至良好，高屏位於下風處，污染物較易累積；14日至17日東北季風稍減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件將轉差，須留意污染物累積情形。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。