打高端出不了國，指揮中心宣布有急需者可混打。（圖／指揮中心提供）

不少民眾為表達對國產疫苗的支持，紛紛加入接種高端的行列，但隨著各國邊境解封，卻面對出國的問題。中央流行疫情指揮中心今宣布，經傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，已接種1劑或2劑高端疫苗者，若入境他國需提交該國要求的疫苗接種證明，可在出國前接種經食藥署核准專案輸入的疫苗，如AZ、BNT及莫德納。若無出國需求，則建議依時程完成2劑高端疫苗接種。

指揮官陳時中表示，目前接種高端可入境的國家有6國，分別為紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝里斯。為因應接種高端者的需求，指揮中心今宣布已接種1劑或2劑高端疫苗者，可在最後1劑打完滿28天後接種AZ、BNT或莫德納。

民眾請持相關證明文件（例如電子機票、就學/工作證明等）、健保卡及疫苗接種紀錄卡，經醫師評估後接種。對於已接種2劑高端疫苗且無出國需求之民眾，現階段則不建議再接種其他新冠肺炎疫苗，而已接種1劑高端疫苗且無出國需求之民眾，建議依時程完成2劑高端疫苗接種。

由於國際上針對第3劑的接種是間隔半年，外界關注間隔28天是否會有影響？陳時中對此回應，國際上的研究顯示打完2劑後保護力會夏季那個，因此半年後進行補強，但是高端不是為了補強保護力，而是因應國外的需要，經過專家討論後認為可以補打，但是希望間隔28天，他們認為這是適合的方式。

指揮中心提醒民眾，目前尚無臨床研究或臨床試驗證實高端疫苗與其他廠牌疫苗交替使用的安全性與有效性，依國外小規模臨床研究顯示，接種不同廠牌(製程)疫苗者，其副作用發生比率及嚴重度均較接種同一廠牌者高，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。

目前國內核准專案輸入的新冠肺炎疫苗，依核准均建議接種2劑，其中AZ疫苗2劑間隔為4-12週，BNT疫苗2劑最小間隔為21天，莫德納疫苗2劑最小間隔為28天。