用心回饋台灣，是歐德集團董事長陳國都（左一）長久秉持的社會企業責任，與台東豐里國小種下樹苗。（歐德集團提供／蔡旻妤台東傳真）

對抗地球暖化，種樹是最有效減碳綠色行動，台灣家居品牌歐德集團攜手社會企業綠色冀泉，選定雙11購物節，在台東森林幼兒足球場示範區種下111棵台灣原生國寶樹，為永續環境盡心力。

台灣家居業領導品牌歐德集團主張「健康、環保、無毒」，平時忙於室內裝修的歐德設計師們，這次放下捲尺改拿鋤頭，太陽底下揮灑汗水、賣力掘土，直呼種好1棵樹不簡單。

歐德集團董事長陳國都表示，歐德響應種樹減碳，自2019年發起百林計畫，以種植100座樹林為使命，今年已經完成第6座。而2019年在台東種下的牛樟樹，也從50公分長成了350公分，2年間7倍的成長讓所有人都感到興奮不已，期待與更多在地社會企業合作，用心回饋台灣這塊土地，營造友善的森林環境，同時也將綠色環保觀念向下扎根。

植樹當日適逢1111全球瘋狂消費日，網購熱潮刺激大量消費同時，更累積可觀的碳排放及數以萬計垃圾廢棄物，歐德集團特別選定這天再度攜手綠色冀泉，在森林足球場示範區種下111顆國寶樹，接著再到豐里國小與小足球員們共同種下1棵，以「111加1」呼應雙11，為地球種樹，補償地球。

榮獲環保署2021年「資源循環績優企業新創組」最高星級的綠色冀泉創辦人陳宇華表示，5年前開始推動以樹養球計畫，以1人一1樹救地球為宗旨，廣植高經濟價值的原生樹種，並將產出收益回饋偏鄉小學足球隊。

陳宇華指出，很開心繼2019年與歐德集團合作後，2021年再度攜手於東大知本校區旁森林足球場示範區，陸續種下牛樟樹及金新木薑子等台灣國寶樹，預計明年3月完工的「森林幼兒足球場」有望提前完成。