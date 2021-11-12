今天大聯盟公佈了銀棒獎名單，其中日本「二刀流」大谷翔平以指定打擊之姿獲獎，成為繼鈴木一朗後第二個日本人，除此之外大聯盟還有許多好手獲此殊榮，其中剛拿下世界大賽冠軍的勇士大豐收，整隊有4人獲獎，有弗里曼(Freddie Freeman)、歐比斯(Ozzie Albies)、萊利(Austin Riley)、投手佛里德(Max Fried)。

The best hitters across baseball.



Your 2021 AL & NL Silver Slugger Award winners! pic.twitter.com/9Wzo5yjMD9 — MLB (@MLB) November 12, 2021

其中當家重炮一壘手弗里曼已經是生涯第三度獲獎，二壘手歐比斯是第二次，而萊利和佛里德則是生涯首度拿到此獎，而勇士還追平了大聯盟紀錄，追平自己去年、洋基1985和2002年，成為史上第二多人獲獎的隊伍，第一名是1980年紅雀，當年他們5人得獎。

The @Braves slugged their way to a World Series title and the 2nd-most Silver Slugger Awards by a team in a single season. pic.twitter.com/4BJcAb8f3S — MLB Stats (@MLBStats) November 11, 2021

本季弗里曼表現不用多說，例行賽600打數揮出180支安打、31支全壘打，貢獻83分打點，有8次盜壘，打擊率是高水準的3成，攻擊指數.896。歐比斯629打數有163支安打、30支全壘打，貢獻106分打點，打擊率.259，攻擊指數.799。

萊利590打數179安打、33支全壘打，貢獻107分打點，打擊率高達.303，攻擊指數.898，而王牌左投佛里德除了拿下14勝7敗3.04自責分率成績外，打擊表現超出預期的好，本季他55個打數能敲出15支安打，貢獻5分打點，打擊率.273，雖然沒有全壘打，但效率非常高，難怪他能以投手之姿獲獎。

另外獲得銀棒獎的選手還有大谷翔平、藍鳥強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)和西曼(Marcus Semien)還有赫南德茲(Teoscar Hernandez)、教士小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、國民索托(Juan Soto)、皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)、紅襪狄弗斯(Rafael Devers)和波格茲(Xander Bogaerts)。

接著有洋基賈吉(Aaron Judge)、金鶯穆林斯(Cedric Mullins)、巨人鐵捕波西(Buster Posey)、費城人重炮哈波(Bryce Harper)，紅人卡斯提阿諾(Nick Castellanos)共18人，其中勇士4人入選、藍鳥3人、紅襪則有2人，三隊就包辦全聯盟一半的名額，而奪下世界大賽冠軍的勇士堪稱最大贏家！