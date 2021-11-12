馬來西亞第三季經濟較去年同期萎縮4.5％，衰退幅度遠大於市場預期，但該國央行指出，隨著防疫限制解除以及經濟活動恢復，近期跡象顯示經濟將迅速復甦。

根據路透調查經濟學家看法，原估上季經濟年減1.3％。

馬來西亞央行表示，製造業與建築業活動回溫、就業市場好轉、外銷需求強勁，皆為經濟復甦帶來支撐，預估2022年經濟擴張5.5～6.5％。

馬來西亞疫情近幾周明顯減緩，隨著疫苗接種人數也不斷提升，有助於經濟反彈。目前該國3200萬人口中逾四分之三的人已完全接種疫苗。