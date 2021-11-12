受新冠肺炎疫情影響，許多類風濕性關節炎患者擔心至醫院就診會增加感染風險，因此選擇暫停回診，甚至導致治療中斷。中國醫藥大學附設醫院內科部風濕免疫科黃春明醫師指出，類風濕性關節炎雖是免疫系統失調導致，但此類患者的抵抗力與一般人相差無幾，並不會有較高的染疫風險，呼籲「定期回診」、「按時用藥」是有效控制類風濕性關節炎的關鍵。

類風濕性關節炎雖無法治癒，但能依靠藥物長期控制病況，且越早治療越能減少關節變形的情況發生。黃春明醫師提醒，類風濕性關節炎並不是免疫力不足、而是免疫力失調，因此患者切勿盲目吃補藥增強免疫力，這樣反而會加重病情，最正確的方式應是按時使用醫師開立的藥物。

治療類風濕性關節炎的藥物種類多樣，黃春明醫師表示，第一線會使用口服藥物治療，包含消炎止痛藥與免疫調節劑。對於第一線治療反應不佳的中重度患者，則可進一步使用生物製劑，生物製劑可有效消除關節腫痛、防止關節遭受破壞，也能防止已受破壞的關節繼續惡化。

黃春明醫師表示，目前已發展出十多種生物製劑，醫師會根據患者用藥服從性、用藥安全性、患者本身的共病來選擇合適的生物製劑治療，但生物製劑藥價昂貴，且健保給付條件較為嚴苛，對患者而言是一大經濟負擔。目前台灣已有生物相似藥的上市，黃春明醫師說明，生物相似藥是根據專利期已過的原廠生物製劑仿製，結構與原廠幾乎一樣，安全性與有效性也與原廠藥相同，但藥價卻約為原廠藥的85折，因此選擇藥價相對親民的生物相似藥，不但可減少患者的經濟負擔，也可以減輕健保財政負擔。

黃春明醫師指出，生活壓力大與熬夜皆可能會加重症狀，因此患者除了定期回診、按時服藥，還須搭配規律的作息，才能有效控制病情並有良好的生活品質。新冠肺炎疫情持續期間，黃春明醫師也呼籲，類風濕性關節炎患者應接種新冠疫苗，且在施打新冠疫苗前，患者宜先詢問自己的主治醫師，確認目前使用的藥物是否有調整的必要。

本衛教訊息由諾華協助刊登