《好好愛我 青春追夢人 青春歌喉讚》音樂劇導演郎祖筠，今（12日）與賴銘偉、林俊逸、馮秉軒（餅乾）和陳葦廷，以及作詞人嚴云農、作曲製作人王若涵（珍妮佛）一起出席音樂劇原聲帶記者會，今兩人也到場力挺，意外問出王若涵被離婚之事，珍妮佛是重量級音樂人、〈最浪漫的事〉作曲人李正帆之妻，提及婚姻狀況，珍妮佛坦承今年6月30日終結15年婚姻，當天到戶政事務所辦完離婚手續就接到這次音樂劇邀約合作，在好友嚴云農的鼓勵下，她全心投入創作，25天完成15首音樂劇的曲，再由嚴云農填詞完成。

珍妮佛與前夫是和平分手也沒有第三者，她淡定表示兩人是因價值觀不一樣了：「15年婚姻當然帶有婉惜，他在我睡覺時離開，今年2月不告而別。」本打算再通溝，但無奈「不在一同樣level上」，只能簽字離婚各分東西；嚴云農回憶好友婚姻亮紅燈情形，表示：「珍妮佛去年就有預感了，她想過會不會是因為疫情的關係，去年11月她跟我說『我好像知道我過去幾個月在恐慌什麼，我婚姻出狀況了』。」如今珍妮佛不再冠夫姓，而李正帆則隱居台南鄉下。

聊起音樂劇籌備過程，郎祖筠直言是她經歷過難度最高的其中一次，「24個演員、80套戲服，歌曲更是困難，是最接近百老匯的感覺，每天排練10到13個小時，回到家還沒辦法睡，音樂會一直在腦海裡」，錄製歌曲更是錄到人仰馬翻，歌唱經歷豐富的林俊逸直呼：「錄到人家公司（錄音室）都要買新機器了，音軌太多。」

賴銘偉在音樂劇中首度挑戰唱跳，郎祖筠幽默誇讚他「跳得很有自己的本色」，越演越自在、越跳越享受。馮秉軒（餅乾）此次擔綱男一、首度挑戰音樂劇男主角，過去常在節目中幽默製造笑果的他，這次要在音樂劇中讓大家看見之前從沒見過的全新樣貌，「完全去掉搞笑成份，全心專注在舞台上」。《好好愛我 青春追夢人 青春歌喉讚》音樂劇原聲帶18日上架，27日將在桃園展演中心演出，購票洽兩廳院售票系統。