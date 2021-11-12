郭姓男子為首的應召集團，透過網路散布廣告招攬客人，為避免警方查緝，還要求員警發毒誓，「我是警察全家死光光。」（翻攝照片）

桃園警察分局接獲情資，郭姓男子為首的應召集團，透過網路散布廣告招攬客人，為避免警方查緝，還要求員警發毒誓，「我是警察全家死光光。」

警方表示，接獲情報，行政組立即與埔子所組成專案小組進行查緝，並報請桃園地檢署檢察官指揮，經監控蒐證完成，於11日17時30分許，持搜索票進行搜索，將郭男、楊姓員工及4名應召女郎查緝到案，並查扣毛巾、保險套及情趣用品等，全案依法移請偵辦。

特別的是，應召站為避免警察查緝，還會要求員警用Line錄音功能發毒誓。