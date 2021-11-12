應召集團躲查緝 消費前要先發毒誓「是警察全家死光光」 14:342021/11/12 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郭姓男子為首的應召集團，透過網路散布廣告招攬客人。（示意圖非當事人/shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 郭姓男子為首的應召集團，透過網路散布廣告招攬客人，為避免警方查緝，還要求員警發毒誓，「我是警察全家死光光。」（翻攝照片） 桃園警察分局接獲情資，郭姓男子為首的應召集團，透過網路散布廣告招攬客人，為避免警方查緝，還要求員警發毒誓，「我是警察全家死光光。」 警方表示，接獲情報，行政組立即與埔子所組成專案小組進行查緝，並報請桃園地檢署檢察官指揮，經監控蒐證完成，於11日17時30分許，持搜索票進行搜索，將郭男、楊姓員工及4名應召女郎查緝到案，並查扣毛巾、保險套及情趣用品等，全案依法移請偵辦。 特別的是，應召站為避免警察查緝，還會要求員警用Line錄音功能發毒誓。 都因這事！梁孟松助攻三星超車台積電 卻慘淪叛將 專家傳真－越南震興醫院 台商防疫灘頭堡 #毒誓 #查緝 #應召集團 #接獲 #員警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙11種下111顆國寶樹 歐德集團打造台東森林足球場 12:262021/11/12 財經 半導體大撒幣 難解晶片荒 04:102021/11/12 全球財經 竹聯幫主黃少岑壽宴低調盛大 政商及幫派要角到雲集 08:152021/11/12 社會 人力供需從冰點到沸點 徵才破萬 餐飲業爆最大缺工潮 04:102021/11/12 財經焦點 練鴻慶快評》傳播妹已成國安問題 09:322021/11/12 快評 社會9點檔》台版無間道！刑警納毒蟲小三擁2妾 終淪毒販 20:302021/11/11 社會 海納百川》《醜陋的中國人》照見醜陋的台灣人（林保淳） 10:322021/11/12 海納百川 路邊未戴罩抽菸遭警勸阻 莽男嗆警「先殺你」慘了 14:242021/11/11 社會 破獲大型毒咖啡包批發中心 成員躲查緝藏屋頂遭警方舉槍喝止 11:502021/11/12 社會 買長榮航被酸爆！毅力姐狂買127張 對帳單曝光：打臉一堆人 05:152021/11/12 財經 跟監半年破獲毒窟！4移工民宅藏大批毒品還擁槍 09:552021/11/12 社會 社會熱門新聞 獨》起底瑪莎惡少 人稱「破許哥」混幫派 搞簽賭兼放高利貸 - 社會 瑪莎惡少第三人李男父母現身鞠躬 看到新聞才知是兒子 - 社會 網發動抵制 百桂食品門市公告暫時停業 父無奈發聲 - 社會 中和千萬搶案偵破逮3嫌 地下匯兌運鈔手遭跟蹤噴辣椒水劫款 - 社會 宋母遭警方回「妳只能告1個」超怒 律師揭關鍵就是這「2字」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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