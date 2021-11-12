無黨籍台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案第2階段連署，台北市選委會今表示，罷免方日前繳交3萬1千多份連署書，初步審查結果為「沒通過」但仍可補件。對此，林昶佐表示，一樣會做好全面的準備，拚全力正面迎戰。

林昶佐指出，他的罷免案第一階段錯假率達20％，遠超過高雄市議員黃捷9.92％、台灣基進前立委陳柏惟14.07％。此外，第二階段連署錯假率，他又創下新高近3成。

林昶佐說，他不認為罷免團體會善罷干休。「我們一樣會做好全面的準備，拚全力正面迎戰」。