針對2022年農曆過年9天假期，礁溪長榮鳳凰酒店推出「金虎納福」春節住房專案，即日起至11月15日止預訂一泊二食可享早鳥優惠，20坪套房早鳥訂房85折，並有澎湃的新春料理饗宴、熱鬧滾滾的舞獅與財神爺迎新春、一年一度的鳳凰市集，適合全家大小一起到礁溪走春泡湯，歡樂團聚過新年。

礁溪長榮鳳凰酒店「金虎納福」春節住房專案適用日期為2022年1月31日至2月4日，一泊二食每晚16600元起，可於館內三間吃到飽餐廳－桂冠廳自助餐、煙波亭火鍋或鳳凰軒粵菜港點料理任選一，爐烤牛排、海鮮、和牛上桌，為新春團圓夜增添喜氣和福氣。過年期間長榮鳳凰酒店也準備了多元的活動和節目，包含「祥獅獻瑞」醒獅團表演，熱鬧好彩頭；「財源廣進」財神降臨，賜福添平安；年年爆滿的「鳳凰市集」，各種適合闔家同樂的遊戲關卡，歡樂度過團聚時光。「鳳凰劇場」新春特別節目，從早到晚玩不膩、玩不停。11月15日前預訂，每房加贈鳳凰馬卡龍禮盒及KRITER ROSE氣泡酒一瓶，或享早餐免費升等午餐，預訂套房則可享85折優惠，入住20坪的寬敞套房，一泊二食每晚23800元起。春節期間入住的旅客，每房還能再獲得抽獎券一張，天天抽一泊二食住宿券。 礁溪長榮鳳凰酒店今年推出的春節圍爐饗宴十人宴席21888元+10%、五人宴席10999元+10%，席間享現榨果汁無限暢飲，十人桌加贈紅酒2瓶、五人桌加贈紅酒1瓶，每人再贈Haagen-Dazs 冰淇淋迷你杯。除了大啖各式美饌，當晚更有精彩表演、互動遊戲及摸彩活動，有機會將免費住宿券、餐券或泡湯券帶回家！若於初一至初四享用春節圍爐饗宴，十人桌再加贈桂冠廳及煙波亭單人餐券各2張、五人桌各1張。即日起開始預訂。

金虎納幅春節住房專案及春節圍爐饗宴均可使用振興五倍券，每滿1000元還可再抽iphone13、鳳凰套房住宿券及GogoroVIVA MIX智能電動機車。

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