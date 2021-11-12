世新大學近日舉行才藝大賞比賽，傳出伴唱帶歌單出現中共官方宣傳歌曲，引起綠營側翼攻擊。校方回應，坊間伴唱機廠商所收錄之歌曲，乃其商業考量結果，既公開銷售發行，自無違法之虞，更與學校無涉。而對於「台灣基進」組織昧於事實、極端政治化的指控，深表遺憾。

根據媒體報導指出，台灣基進組織部主任李雨蓁近日收到學生來訊陳情，指世新大學第17屆才藝大賞，由校方提供的伴唱帶歌單，出現一大票中共宣傳歌曲，要求教育部、世新大學正視。

世新大學表示，辦理學生才藝比賽「才藝大賞」，比賽類型分為歌唱組與才藝組，其中歌唱組之比賽方式，係由參賽者自行選擇曲目，並以坊間伴唱機所收錄之歌曲做為伴唱，如所選曲目沒有被收錄於伴唱帶中，則以清唱方式表演。

世新大學提到，近年舉辦的才藝大賞歌唱組之音樂伴唱皆採「金嗓伴唱」之歌單，本屆之比賽亦援例辦理；金嗓伴唱收錄之曲目分國語、台語、日文、英文、大陸歌曲，共3萬616首歌。

世新大學指出，學校辦理才藝大賞歌唱組之比賽方式，是由參賽者自行選擇曲目，並無指定歌曲。至於坊間伴唱機廠商所收錄之歌曲，乃其商業考量之結果，既公開銷售發行，自無違法之虞，更與本校無涉。

世新大學強調，對於「台灣基進」組織昧於事實、極端政治化的指控，深表遺憾。

近來高教圈屢遭抹紅，繼清華大學海峽研究院案被貼上政治標籤後，世新大學也出事，一名深諳兩岸交流的北部老牌私大學者表示，特別是世新大學已澄清，伴唱帶由廠商提供，讓學生自由選曲，當中並無爭議，希望政黨可以退出校園，還給大學校園自治空間，不要讓極少數帶有政治色彩的學生，擾亂平靜的校園多元學習氛圍。