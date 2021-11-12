歐洲藥物管理局(EMA)在周四建議了兩種新冠肺炎抗體治療法，分別是美國/瑞士合作夥伴Regeneron/羅氏製藥的Ronapreve，以及南韓賽特瑞恩(Celltrion)的Regkirona。歐洲現在有疫情再起的跡象。

歐盟自去年批准吉利德(Gilead)的瑞德西韋藥物(remdesivir)以來，將再次批准新冠治療法。

Regeneron/羅氏的抗體混合療法是建議對成年人和12歲以上兒童，且無須氧氣支援並有重症高風險者來使用。

賽特瑞恩的Regkirona試驗是適用於類似情況的僅限於成年人使用。

兩種治療法都基於一種稱為單株抗體的藥物，這種藥物模仿了人體為對抗感染而產生的天然抗體。

儘管最後還需要執委會的批准，但歐盟的一些患者已經可以使用這兩種藥物，因為EMA已經同意和協助成員國，在某些病例下可以提前使用這兩種藥物。

Regeneron/羅氏的藥物已經在去年獲得美國緊急授權，今年八月獲得英國有條件的授權。

歐盟和南韓的賽特瑞恩沒有供應合約，至今為止，賽特瑞恩的抗體療法僅在南韓獲得批准。