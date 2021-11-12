台南市中西區又見天九牌職業賭場，這次藏身在金華路與成功路交叉口一棟娃娃機店2樓民宅，警方一度喬裝娃娃機玩家監控賭場出入分子，11日一舉逮獲24位高齡賭客，72歲婦人「阿桃」是台南市經營地下賭場已頗有名氣的負責人。

這處天九牌賭場藏身在廢棄的越南美食館2樓，樓下改作娃娃機店，業者以為如此隱身於民宅內，可以掩飾賭客出入遭起疑，加上在門口設置監視器規避警方查緝，不料警方仍暗中接獲消息，剛好利用地形，喬裝成娃娃機玩家，一邊打機台，一邊暗中觀察賭客出入。

台南市警方查獲天九牌賭場，賭客皆以高齡長輩為主。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方見時機成熟，11日下午一舉衝入2樓賭場，逮獲24名賭客，玩1桌天九牌，多數是上了年紀的高齡長輩，行動緩慢，如同「賭場養護中心」。

警方將賭客們帶回警局，過程擔心他們跌倒受傷，趕緊依照社維法裁處罰錢，讓大家快點回家休息。另查獲1副賭具，抽頭金與賭資共5100元。

警方清查賭場負責人，得知是72歲婦人「阿桃姐」，過去常在台南市各區經營移動式賭場被查獲，對警方來說是「熟悉的身影」，除了依法依照賭博罪移送台南地檢署，更苦勸她「年紀大了，別再這麼辛苦」。

「阿桃姐」認為賭博已是興趣，10多年來因此結交很多朋友，很難改掉。