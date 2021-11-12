被追問是否考慮戒菸 陳時中笑回：你管得比我太太還嚴

衛福部長陳時中出席餐敘，連日來成為媒體焦點；他疑似在席間抽菸的畫面，也被虧部長不良示範。陳時中今被問到有沒有考慮戒菸，並擔任國健署戒菸大使，他笑著說：「你們比我太太還嚴格」，現場媒體爆出一陣笑聲。

不過陳時中也說，抽菸確實不好，他正慎重考慮中（戒菸）。