被追問考慮戒菸嗎 陳時中笑回：你們比我太太還嚴 14:362021/11/12 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中今天對於是否戒菸，坦承慎重考慮中。（指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被追問是否考慮戒菸 陳時中笑回：你管得比我太太還嚴 訂閱影音： 中時新聞網 衛福部長陳時中出席餐敘，連日來成為媒體焦點；他疑似在席間抽菸的畫面，也被虧部長不良示範。陳時中今被問到有沒有考慮戒菸，並擔任國健署戒菸大使，他笑著說：「你們比我太太還嚴格」，現場媒體爆出一陣笑聲。 不過陳時中也說，抽菸確實不好，他正慎重考慮中（戒菸）。 同桌貪汙醫師嗨唱 陳時中：我記住他了 #戒菸 #陳時中 #抽菸 #太太 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中坦承「菸很難戒」 國健署想了一晚 這句話回部長 12:492021/11/12 生活 爭議連環爆！陳時中「黑歷史」遭起底 藥師怒揭：2年前曾參加這活動 08:012021/11/12 政治 陳時中影片爆政治鬥爭 前綠委曝背後目的：這還得了 13:122021/11/12 政治 陳時中脫罩高歌影片流出是因綠營內鬥？ 蘇貞昌說話了 09:342021/11/12 政治 陳時中嗨唱喝酒影片為何此時流出？吳子嘉爆原因斷言：還有好戲上場 07:262021/11/12 政治 脫口罩喝酒K歌 飲宴有女陪侍還有涉貪醫師 陳時中恐違廉政倫理 04:102021/11/12 焦點要聞 陳時中脫罩嗨唱影片 黃光芹一句話曝自身感受：不能算假新聞 11:122021/11/12 政治 雞排妹怒槓陳沂 不爽電話被公布告她「個資法」結果出爐 11:142021/11/12 社會 說好的1.5M社交距離 指揮官不甩 04:102021/11/12 焦點要聞 陳時中唱的比說的好聽 04:102021/11/12 時論廣場 見港星杜汶澤 陳其邁：談港台之間的交流 11:302021/11/12 政治 陳時中脫罩高歌喝酒 朱立倫：民進黨應用薛香川標準檢視 12:222021/11/12 政治 飯局妹掀戰！用行動挑戰道德底線 她一點名這些綠營男人都中槍 09:122021/11/12 政治 生活熱門新聞 戰火燒到全聯！千人要求下架百桂產品 各大通路回應了 - 生活 瑪莎拉蒂惡少同夥淨水行也被出征 網一看Google資訊全笑翻：太有才 - 生活 跟百桂差一個字被流彈波及 百佳急中生智出一招現在賺翻了 - 生活 百桂慘了！台中烏日市場開第一槍 自治會長發公告喊抵制 - 生活 鼎泰豐必點不是小籠包？網齊推2道菜：好吃到念念不忘 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。