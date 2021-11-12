市議員張廖乃綸要求交通局協調增加計程車納入敬老愛心卡服務的數量，並提升iBike保險投保率。（盧金足攝）

為保障台中市公共自行車使用者騎乘安全，台中市交通局為使用者及使用者外的第三人分別投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」，市議員張廖乃綸12日說，該保險措施2019年7月實施二年多，民眾投保率只39％。交通局長葉昭甫表示，第三責任險是隨車保，但傷害保險是針對個人，需要民眾提供部分個資並上網登錄，很多民眾可能還不知道相關規定，交通局會多加宣導。

台中市議會交通地政業務質詢，張廖乃綸關切敬老愛心卡及iBike使用情形，要求交通局協調增加計程車納入敬老愛心卡服務的數量，並提升iBike保險投保率。

張廖乃綸說，台中市從今年元旦起持敬老愛心卡搭計程車單趟抵扣額，從原先50元增加到85元，今年1月-7月補助人次127萬9201人次，比去年同期成長近38％，很多長輩及身障族群利用該福利措施。

但最近有長輩反映，預約叫來計程車之後，對方卻說不接受刷敬老愛心卡乘車，甚至連叫多輛車都被拒絕，讓長輩覺得很不方便。

張廖乃綸指出，全台中市計程車數量有9000多輛，加入敬老愛心卡補助搭乘行列4300輛，實在太少，交通局應協調更多計程車加入，也要和車行溝通改善派車流程，不要原本很好的福利，卻惹來抱怨而打折扣。

張廖乃綸還拿出交通局所製作的「敬老愛心卡搭乘攻略統整」圖卡，上面印製可搭乘台中捷運、市公車、計程車、中部五縣市客運及起訖點在台中簽約國道客運，卻沒有公共自行車iBike，很多長輩誤以為刷敬老愛心卡不能騎iBike，交通局和社會局應加強溝通。

葉昭甫說，預約計程車時若表明持敬老愛心卡搭車，車行就應派可刷卡的車輛，這部分交通局會和業者溝通。

至於使用台中市iBike前30分鐘都免費，持敬老愛心卡只要上iBike官網登錄，同享有這項優惠，長輩反映30分鐘後是否能從敬老愛心卡扣點騎車？交通局和社會局討論後，認為長輩長時間騎自行車可能有安全疑慮，使用iBike的民眾99％騎車時間都不超過30分鐘，暫不開放敬老愛心卡扣點，交通局將會同社會局透過長青據點向長輩說明。

為保障台中市公共自行車使用者騎乘安全，交通局為使用者及使用者外的第三人分別投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」，張廖乃綸表示，該保險措施從108年7月實施，民眾投保率大約只有39％。

交通局長葉昭甫表示，第三責任險是隨車保，但傷害保險是針對個人，需要民眾提供部分個資並上網登錄，很多民眾可能還不知道相關規定，交通局會多加宣導，未來也將持續宣傳相關資訊。

台中市自2014年起建置公共自行系統iBike，至今騎乘人次累計超過4000多萬人，去年底開始推動iBike倍增計畫，從329站iBike1.0，再新增1000站，並升級為YouBike2.0，可直接綁定行動支付，提升租借便利性，目前已增設突破200站。