為保障台中市公共自行車使用者騎乘安全，台中市交通局為使用者及使用者外的第三人分別投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」，市議員張廖乃綸12日說，該保險措施2019年7月實施二年多，民眾投保率只39％。交通局長葉昭甫表示，第三責任險是隨車保，但傷害保險是針對個人，需要民眾提供部分個資並上網登錄，很多民眾可能還不知道相關規定，交通局會多加宣導。
台中市議會交通地政業務質詢，張廖乃綸關切敬老愛心卡及iBike使用情形，要求交通局協調增加計程車納入敬老愛心卡服務的數量，並提升iBike保險投保率。
張廖乃綸說，台中市從今年元旦起持敬老愛心卡搭計程車單趟抵扣額，從原先50元增加到85元，今年1月-7月補助人次127萬9201人次，比去年同期成長近38％，很多長輩及身障族群利用該福利措施。
但最近有長輩反映，預約叫來計程車之後，對方卻說不接受刷敬老愛心卡乘車，甚至連叫多輛車都被拒絕，讓長輩覺得很不方便。
張廖乃綸指出，全台中市計程車數量有9000多輛，加入敬老愛心卡補助搭乘行列4300輛，實在太少，交通局應協調更多計程車加入，也要和車行溝通改善派車流程，不要原本很好的福利，卻惹來抱怨而打折扣。
張廖乃綸還拿出交通局所製作的「敬老愛心卡搭乘攻略統整」圖卡，上面印製可搭乘台中捷運、市公車、計程車、中部五縣市客運及起訖點在台中簽約國道客運，卻沒有公共自行車iBike，很多長輩誤以為刷敬老愛心卡不能騎iBike，交通局和社會局應加強溝通。
葉昭甫說，預約計程車時若表明持敬老愛心卡搭車，車行就應派可刷卡的車輛，這部分交通局會和業者溝通。
至於使用台中市iBike前30分鐘都免費，持敬老愛心卡只要上iBike官網登錄，同享有這項優惠，長輩反映30分鐘後是否能從敬老愛心卡扣點騎車？交通局和社會局討論後，認為長輩長時間騎自行車可能有安全疑慮，使用iBike的民眾99％騎車時間都不超過30分鐘，暫不開放敬老愛心卡扣點，交通局將會同社會局透過長青據點向長輩說明。
為保障台中市公共自行車使用者騎乘安全，交通局為使用者及使用者外的第三人分別投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」，張廖乃綸表示，該保險措施從108年7月實施，民眾投保率大約只有39％。
交通局長葉昭甫表示，第三責任險是隨車保，但傷害保險是針對個人，需要民眾提供部分個資並上網登錄，很多民眾可能還不知道相關規定，交通局會多加宣導，未來也將持續宣傳相關資訊。
台中市自2014年起建置公共自行系統iBike，至今騎乘人次累計超過4000多萬人，去年底開始推動iBike倍增計畫，從329站iBike1.0，再新增1000站，並升級為YouBike2.0，可直接綁定行動支付，提升租借便利性，目前已增設突破200站。
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